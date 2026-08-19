Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası 21 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu açıklandı.
Kadroda şu isimler yer alıyor:
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Smaçör: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Saliha Şahin
Orta Oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Jack-Kısal, Deniz Uyanık
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Libero: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
İşte Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası maç programı:
19:00 Türkiye - Letonya
19:00 Türkiye - Slovenya
19:00 Türkiye - Macaristan
19:00 Türkiye - Almanya
19:00 Türkiye - Polonya