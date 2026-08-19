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Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu
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Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

19.08.2026 14:30:00
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Cumhuriyet Spor
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Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı.

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası 21 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu açıklandı.

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

Kadroda şu isimler yer alıyor:

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçör: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Saliha Şahin

Orta Oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Jack-Kısal, Deniz Uyanık

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

İşte Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası maç programı:

19:00 Türkiye - Letonya

19:00 Türkiye - Slovenya

19:00 Türkiye - Macaristan

19:00 Türkiye - Almanya

19:00 Türkiye - Polonya

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