Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Kanada

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında 23 Temmuz Perşembe günü Kanada ile mücadele edecek.
Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 11.00'de başlayacak.
Filenin Sultanları, lig etabında 9 galibiyetle 4'üncü sırada yer aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 2017-2022 yıllarında çalıştıran, 2008'den bu yana VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenen Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada ise lig etabını 8 galibiyetle 5'inci tamamladı.
Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 mağlup eden milliler, rakibiyle oynadığı son 12 karşılaşmanın 11'ini kazandı.