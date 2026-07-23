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Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi yarı finalindeki rakibi belli oldu!

Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi yarı finalindeki rakibi belli oldu!

23.07.2026 18:03:00
Güncellenme:
AA
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Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi yarı finalindeki rakibi belli oldu!

Çin, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) çeyrek finalinde karşılaştığı ABD'yi 3-2 mağlup ederek yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi oldu.
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2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Çin, ABD'yi 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Çin, ev sahibi olduğu organizasyonun yarı finalinde Türkiye ile eşleşti.

Yarı final karşılaşması, 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

Salon: East Asian Games

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Francisco Denny Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti)

ABD: Poulter, Avery Skinner, O'Neal, Thompson, Eggleston, Rettke (Hentz, Rodriguez, Ka'aha'aina-Torres, Samedy, Banks, Wank)

Çin: Xie, Tang, Yuanyuan Wang, Gong, Zhuang, Guo (Mengjie Wang, Diao, Aoqian Wang, Yang, Li, Ni)

Setler: 25-15, 23-25, 20-25, 25-17, 15-13

Süre: 133 Dakika

İlgili Konular: #Çin #türkiye #FIVB Milletler Ligi

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