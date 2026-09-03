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Filenin Sultanları yarı finaldeki rakibi kim olacak? CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçları ne zaman?

Filenin Sultanları yarı finaldeki rakibi kim olacak? CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçları ne zaman?

3.09.2026 12:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Filenin Sultanları yarı finaldeki rakibi kim olacak? CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçları ne zaman?

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Peki, Filenin Sultanları yarı finaldeki rakibi kim olacak? CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçları ne zaman?
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Filenin Sultanları yarı final rakibi kim olacak sorusu, CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşması öncesinde voleybolseverlerin gündemine oturdu. Peki, Filenin Sultanları yarı finaldeki rakibi kim olacak? CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçları ne zaman?

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FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDEKİ RAKİBİ KİM OLACAK?

Filenin Sultanları yarı finale yükselmesi durumunda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan çeyrek final maçında rakibi Yunanistan'ı 3-0'lık skorla geçmeyi başardı ve adını yarı finale yazdırdı.

YARI FİNAL MAÇLARI 5 EYLÜL'DE OYNANACAK

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Almanya'yı mağlup etmesi durumunda yarı finale yükselecek ve yarı final müsabakaları 5 Eylül tarihinde oynanacak Final maçı ise 6 Eylül Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. 

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