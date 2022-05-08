Filip Novak 30 dakikada derbiye damga vurdu: 1 gol 2 penaltı
Fenerbahçeli Filip Novak, Beşiktaş deplasmanında 30 dakikada 1 gol atıp 2 penaltı yaptırarak mücadeleye damga vurdu.
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Tempolu başlayan mücadelede gol perdesi erken açılırken kısa süre içinde iki penaltı kararı çıktı.
FİLİP NOVAK BİR GOL ATTI, İKİ PENALTI YAPTIRDI
Fenerbahçe 6. dakikada Vodafone Park'ta 1-0 öne geçerken golü kaydeden isim Filip Novak'tı. Bu golden yalnızca 3 dakika sonra Beşiktaş atağında Novak ceza sahası içinde topa elle dokundu ve siyah-beyazlılar penaltı kazandı. Ancak Batshuayi'nin vuruşu direkten geri döndü.
Dakikalar 30'u gösterdiğinde Filip Novak ceza sahası içinde Kenan Karaman'a faul yaparken hakem VAR incelemesinin ardından bir kez daha beyaz noktayı gösterdi ve Ghezzal'ın vuruşunda top filelere gitti.
Fenerbahçeli Filip Novak 30 dakika içinde bir gol kaydederken iki penaltıya neden oldu.
Filip Novak, Mauricio Lemos'tan (Ekim 2020, Fatih Karagümrük) bu yana bir Süper Lig maçında iki penaltıya sebebiyet veren ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu
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