Finalde İtalya'ya set vermedik: Kadın Milli Voleybol Takımı'ndan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

Kadın Milli Voleybol Takımı, 2026 Akdeniz Oyunları'nda organizasyonun ev sahibi İtalya ile karşılaştı.

Taranto'da yer alan Palamazzola Sport Hall'da oynanan müsabakanın ilk setini Ay-yıldızlılar 25-22 kazandı.

İkinci sete kötü başlayan milliler geri dönüş yapmasını bildi ve 26-24 ile ikinci setten de galip ayrıldı.

Kıyasıya geçen üçüncü sette Ay-yıldızlılar hataya pay vermedi ve 25-18 ile son seti de kazanmasını bildi.

Ay-yıldızlılar namağlup bir şekilde geldiği finalde ev sahibi İtalya'yı 3-0 ile set vermeden mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

İKİNCİ ALTIN MADALYA

Kadın Milli Voleybol Takımımız daha önce Akdeniz Oyunları'nda bir kez altın madalya kazanmıştı.

2005'te İspanya'nın Almeria kentindeki organizasyonda mutlu sona ulaşan ay-yıldızlılar, ayrıca 7 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştı.

ALTIN MADALYA YOLU

Ay-yıldızlılar grup aşamasında mücadele ettiği K.Makedonya, Cezayir, Kosova ve Yunanistan'ı devirerek 2026 Akdeniz Oyunları'nda yarı finale yükseldi.

B Grubu lideri Türkiye, A Grubu ikincisi Sırbistan ile yarı finalde karşılaştığı maçı 25-16, 23-25, 25-21 ve 25-22'lik setlerle kazanmış adını finale yazdırmıştı.