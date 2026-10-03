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Finlandiya, Arnavutluk'u 2 golle mağlup etti

Finlandiya, Arnavutluk'u 2 golle mağlup etti

3.10.2026 18:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Finlandiya, Arnavutluk'u 2 golle mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Finlandiya, 10 kişi kalan Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti.

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UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Finlandiya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.

Helsinki Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Finlandiya 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Arnavutluk, Sivasspor forması giyen Rey Manaj'ın golüyle 1-0 öne geçti. Manaj'ın golünde asist geçen sezon Beşiktaş forması giyen Kristjan Asllani'den geldi.

Arnavutluk'ta Etrit Berisha, 22. dakikada bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

Finlandiya, 26. dakikada Leo Walta'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Finlandiya, 71. dakikada Leo Walta'nın bir kez daha fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Finlandiya sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Arnavutluk'ta Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve takımının tek golünü kaydetti. Manaj'ın golünde asist yapan  Kristjan Asllani, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

Trabzonspor'un Arnavut 10 numarası Ernest Muçi de karşılaşmada 65 dakika sahada kaldı.

Kayserispor forması giyen Arnavut golcü Taulant Seferi ise mücadelede yedek kulübesinde yer aldı.

Bu sonuçla Finlandiya puanını 7'ye yükseltirken, Arnavutluk 6 puanda kaldı.

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