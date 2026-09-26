Finlandiya'dan San Marino'ya farklı tarife

Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı San Marino'yu 7-0 yendi.

Konuk ekip, bu sonuçla San Marino karşısındaki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Finlandiya, karşılaşmanın 5. dakikasında öne geçti. Leo Walta'nın hazırladığı pozisyonda Joel Pohjanpalo'nun vuruşu, Marco Pasolini'den de sekerek ağlarla buluştu.

Konuk ekip, kısa süre sonra farkı ikiye çıkardı. Walta'nın ortasında ilk kez milli formayı giyen Adrian Svanback, kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı.

İlk yarıda üstünlüğünü sürdüren Finlandiya'da Svanback'in hazırladığı pozisyonda Kallman topu uzak köşeye göndererek farkı üçe çıkardı.

SAN MARINO 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarıda Finlandiya'nın baskısı devam etti. Leo Walta, 25 metreden yaptığı sert vuruşla ağları havalandırırken bir kez daha ceza sahası içinden yaptığı plaseyle skora katkı sağladı.

San Marino'da Alessandro Golinucci, Svanback'e yaptığı sert müdahalenin ardından doğrudan kırmızı kart gördü.

POHJANPALO HAT-TRICK YAPTI

Maçın kontrolünü tamamen eline alan Finlandiya'da Pohjanpalo, dış ayakla yaptığı vuruşla bir kez daha fileleri havalandırdı.

Pohjanpalo, penaltıdan kaydettiği golle hat-trick'ini tamamladı ve Finlandiya mücadeleden 7-0 galip ayrıldı.

Finlandiya böylece B Ligi'nde oynadığı 6 maçın tamamını kaybederek küme düştüğü dönemin ardından C Ligi'ne farklı bir galibiyetle başladı.

San Marino ise son 15 uluslararası maçında galibiyet elde edemedi.