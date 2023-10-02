Fiorentina - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fiorentina, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında kendi sahasında Cagliari'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, kendi sahasında Claudio Ranierl'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.
FIORENTINA - CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA?
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
FIORENTINA - CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Di Bello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Fiorentina, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Frosinone ile 1-1 berabere kalmıştı.
Cagliari ise kendi sahasında ağırladığı Milan'a 3-1 mağlup olmuştu.
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