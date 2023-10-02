Fiorentina - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fiorentina, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında kendi sahasında Cagliari'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 13:00
Fiorentina - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, kendi sahasında Claudio Ranierl'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

FIORENTINA - CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

FIORENTINA - CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Di Bello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Fiorentina, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Frosinone ile 1-1 berabere kalmıştı.

Cagliari ise kendi sahasında ağırladığı Milan'a 3-1 mağlup olmuştu.


Player Alanı
Fiorentina Cagliari serie a canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Serie A'da Roma, Torino deplasmanında kayıp

Serie A'da Roma, Torino deplasmanında kayıp
Serie A'da Lazio, Monza engelini geçemedi!

Serie A'da Lazio, Monza engelini geçemedi!
Galatasaraylı Dries Mertens'e Serie A kancası!

Galatasaraylı Dries Mertens'e Serie A kancası!

En Çok Okunan Haberler