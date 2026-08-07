Fiorentina, Franco Mastantuono'yu kiraladı

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Franco Mastantuono'nun yeni adresi belli oldu.

Real Madrid, 18 yaşındaki futbolcunun İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya geçici olarak transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Real Madrid CF ve ACF Fiorentina, oyuncu Franco Mastantuono'nun gelecek sezonun sonuna, yani 30 Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak transferinde anlaşmaya vardılar."

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan Arjantinli oyuncu, 3 kez gol sevinci yaşadı.