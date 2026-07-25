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FIVB Milletler Ligi'nde ilk finalist belli oldu

FIVB Milletler Ligi'nde ilk finalist belli oldu

25.07.2026 13:31:00
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Cumhuriyet Spor
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FIVB Milletler Ligi'nde ilk finalist belli oldu

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi yarı final maçında İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya finale yükseldi.

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Brezilya, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi final etabında İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

East Asian Games Dome'da oynanan karşılaşmada İtalya ilk seti 25-21 kazandı. Brezilya ikinci seti aynı skorla alarak durumu eşitledi.

KARAR SETİNDE BREZİLYA KAZANDI

Üçüncü seti 26-24 kazanan Brezilya, karşılaşmada 2-1 öne geçti. İtalya dördüncü seti 25-21 alarak mücadeleyi karar setine taşıdı.

Son seti 15-12 üstün tamamlayan Brezilya, 144 dakika süren karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

RAKİBİ ÇİN-TÜRKİYE MAÇINDA BELLİ OLACAK

Brezilya, finalde bugün Türkiye saatiyle 14.30'da oynanacak Çin-Türkiye karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.

Final maçı yarın TSİ 14.30'da, üçüncülük karşılaşması ise TSİ 10.30'da oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Karşılaşmayı Bosna Hersek'ten Sinisa Ovuka ile Kazakistan'dan Yuliya Akulova yönetti.

BREZİLYA: Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Luzia, Roberta, Marcelle, Macris, Kisy, Maiara

İTALYA: Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Fahr, Orro, Fersino, Cambi, Spirito, Egonu, Meli, Giovannini

SETLER: 21-25, 25-21, 26-24, 21-25, 15-12

SÜRE: 144 dakika

İlgili Konular: #italya #Brezilya #FIVB Milletler Ligi

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