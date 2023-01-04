Flamengo Teknik Direktörü Vitor Perira'dan Jorge Jesus açıklaması

04 Ocak 2023 Çarşamba, 15:39

Flamengo Teknik Direktörü Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus ile ilgili gelen bir soruya cevap verdi.

İki dönem Fenerbahçe'de çalışan Vitor Pereira, "Ben Flamengo'dayken onun Fenerbahçe'de olması komik. Ben Fenerbahçe'den buraya geldim. O zaten buradaydı. Onunla birçok kez karşı karşıya geldik. Hep diken üstündeydik" dedi.

Brezilya basınına demeç veren Pereira, "Jorge Jesus ile rakip olduğumuz iki sezon vardı. Her maç öncesi saygısını gösterirdi, sarılırdı. Benfica ve Porto olarak iki güçlü rakiptik ama iki iyi dosttuk" diye konuştu.

Vitor Pereira

"ARAMIZDAKİ DOSTLUK SÜREKLİ GELİŞTİ"

Pereira rakip hocalara sygı duyduğunu belirterek, "Her geçen gün rakip teknik direktörlere daha fazla saygı duyuyor, takdir ediyorum. Jorge Jesus'u da aynı şekilde hep takdir ettim" ifadelerini kullandı.

Birbirleri arasındaki rekabete rağmen dost kalabildiklerini söyleyen Pereira, "Maçlar sırasında elbette agresiftik. Maçlar sırasındaki agresifliğe, rekabetin yarattığı baskıya rağmen aramızdaki dostluk sürekli gelişti" dedi.