Flamengo'nun hedefi Vitor Pereira

15 Aralık 2021 Çarşamba, 11:50

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı, teknik direktör arayışındaki Brezilya ekibinin adayları arasında. Copa Libertadores finalinde bir diğer Brezilya temsilcisi Palmerias'a boyun eğen Flamengo, 2021'i kupasız tamamlamıştı. Renato Gaucho'nun istifasının ardından yeni teknik direktörünü arayan Flamengo'nun önceliği Portekizli bir isimle anlaşmak.

GOAL.com'un haberine göre; Flamengo'nun temasa geçtiği çok sayıda Portekizliden biri de Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira.

Pereira, Flamengo'nun istediği profile uyan bir teknik adam olmasına karşın, kulüp Fenerbahçe'ye serbest kalma bedeli ödemek istemiyor.

ESPN Brezilya'da yer alan haberde; Pereira'nın Fenerbahçe'deki sözleşmesinde 500 bin euro'luk bir serbest kalma maddesi yer aldığı belirtildi.

Öte yandan haberde; Pereira'nın Brezilya'da çalışmaya şimdilik sıcak bakmadığı bilgisine de yer aldı..