Flamengo'nun hedefi Vitor Pereira
Fenerbahçe'de kötü sonuçların ardından eleştirilerin odağında yer alan Vitor Pereira'ya Brezilya'nın Flamengo kulübü talip oldu.
Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı, teknik direktör arayışındaki Brezilya ekibinin adayları arasında. Copa Libertadores finalinde bir diğer Brezilya temsilcisi Palmerias'a boyun eğen Flamengo, 2021'i kupasız tamamlamıştı. Renato Gaucho'nun istifasının ardından yeni teknik direktörünü arayan Flamengo'nun önceliği Portekizli bir isimle anlaşmak.
GOAL.com'un haberine göre; Flamengo'nun temasa geçtiği çok sayıda Portekizliden biri de Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira.
Pereira, Flamengo'nun istediği profile uyan bir teknik adam olmasına karşın, kulüp Fenerbahçe'ye serbest kalma bedeli ödemek istemiyor.
ESPN Brezilya'da yer alan haberde; Pereira'nın Fenerbahçe'deki sözleşmesinde 500 bin euro'luk bir serbest kalma maddesi yer aldığı belirtildi.
Öte yandan haberde; Pereira'nın Brezilya'da çalışmaya şimdilik sıcak bakmadığı bilgisine de yer aldı..
Video Haberler
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- 'Türkiye'yi Amerika kuşattı, insanlar uyanık olsun'
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret toplantısıyla ilgili yeni açıklama
- AKP'de istifa depremi
- Reuters'tan endişe yaratan faiz öngörüsü
- Babacan iktidara seslendi
- Tam liste paylaşıldı: İşte Gökçek'in teslim etmedikleri
- Kar yağışı için saat verdi
- 'Siyasal İslam devleti ele geçirmek istedi'
- Gökçek yıllar sonra teslim etti
- Bill Gates, pandeminin sonu için tarih verdi
- 'OHAL' iddiası sonrası yeniden gündemde