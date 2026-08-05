Florentino Luis'in yeni takımı resmen belli oldu

Ipswich Town, Burnley forması giyen merkez orta saha oyuncusu Florentino Luis'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Ipswich Town, Luis ile 2031 yazına kadar geçerli 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Önceki sezon Burnley formasıyla Premier Lig'de 31 maça çıkan Florentino, İngiliz ekibine Benfica'dan transfer olmuştu. Portekiz temsilcisinde iki Primeira Liga şampiyonluğu yaşayan deneyimli orta saha, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyerken, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da mücadele etti.

Kariyerinde ayrıca İspanya'da Getafe ve Fransa'da Monaco formalarını giyen Florentino, Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde U21 seviyesine kadar görev yaptı.

"BURADA ÇOK MUTLU OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Transferinin ardından kulüp televizyonuna konuşan Florentino Luis, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kulübün bir parçası olduğum için harika hissediyorum. Burada çok mutlu olacağımı düşünüyorum. Kulübün geleceğe bakış açısını seviyorum ve burada çok kaliteli oyuncular var. Kulübün uzun vadeli planları, burayı tercih etmemdeki en önemli nedenlerden biriydi."

Takıma katacağı özelliklere de değinen Portekizli futbolcu, "Takıma tecrübe ve denge katabilirim. Savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı sağlamayı seviyorum. Artık imzayı attım, takım arkadaşlarımla ve taraftarlarımızla buluşup çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.