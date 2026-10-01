Forma şansı bulmakta zorlanıyorlardı: İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan taleplerini Okan Buruk'a iletti

Galatasaray'da İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan gözden düştü. İki futbolcu da bu sezon forma şansı bulmakta zorlandı.

OKAN BURUK'TAN FORMA TALEBİ TRT Spor'un haberine göre; formalarında uzak kalan İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan, daha fazla süre almak istediklerini milli arada Okan Buruk'a iletti.

İLKAY GÜNDOĞAN 11 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ İlkay Gündoğan bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde birer maçta görev alırken sadece 11 dakika sahada kalabildi.