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Forma şansı bulmakta zorlanıyorlardı: İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan taleplerini Okan Buruk'a iletti
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Forma şansı bulmakta zorlanıyorlardı: İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan taleplerini Okan Buruk'a iletti

1.10.2026 15:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Forma şansı bulmakta zorlanıyorlardı: İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan taleplerini Okan Buruk'a iletti

Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Galatasaraylı futbolcular İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan, Okan Buruk'tan daha fazla süre alabilmek için talepte bulundukları iddia edildi.

Forma şansı bulmakta zorlanıyorlardı: İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan taleplerini Okan Buruk'a iletti

Galatasaray'da İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan gözden düştü. İki futbolcu da bu sezon forma şansı bulmakta zorlandı.

Forma şansı bulmakta zorlanıyorlardı: İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan taleplerini Okan Buruk'a iletti

OKAN BURUK'TAN FORMA TALEBİ

TRT Spor'un haberine göre; formalarında uzak kalan İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan, daha fazla süre almak istediklerini milli arada Okan Buruk'a iletti.

Forma şansı bulmakta zorlanıyorlardı: İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan taleplerini Okan Buruk'a iletti

İLKAY GÜNDOĞAN 11 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

İlkay Gündoğan bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde birer maçta görev alırken sadece 11 dakika sahada kalabildi.

Forma şansı bulmakta zorlanıyorlardı: İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan taleplerini Okan Buruk'a iletti

KAAN AYHAN'IN 1 DAKİKASI VAR

Kaan Ayhan ise sadece ligin ilk haftasında Çorum FK maçında 1 dakika oynayabildi.

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