Formula 1 Britanya GP'sinde korkutan kaza! Guanyu Zhou aracıyla takla attı
Formula 1 Britanya GP'de yarışın ilk virajında yaşanan büyük bir kazanın ardından kırmızı bayrak çıktı. Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou, aracıyla takla atarak bariyerlere çarptı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'si, ciddi bir kazayla başladı.
İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen yarışının ilk turunda, Alpha Tauri'den Yuki Tsunoda, Alpine'den Esteban Ocon, Mercedes'ten George Russell, Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou ve Willams'tan Alexander Albon'un araçları kazaya karıştı.
Kazada Zhou'nun ters dönerek kum havuzuna sürüklenen aracı, taklalar atarak bariyerleri aştı. Tribünlere çarpan araç ancak bu şekilde durabildi. Kazanın ardından yarış durduruldu.
Uzun uğraşlar sonucu aracından çıkarılarak sağlık merkezine götürülen Çinli pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Video Haberler
- 'Gençlerimizi cemaatlere peşkeş çekiyor'
- AKP’li üyeden AKP’li belediye başkanına sert sözler
- Bozuk yolları çiçek ekerek protesto ettiler
- Kartal'da apartmanda çökme
- Çiftçi sayısı azaldı, borç miktarı arttı
- 'Herkes ayağa kalksın'
- İzmir sahili yeşile büründü: 'Temmuzda görmek şaşırtıcı'
- OSB’de korkutan doğalgaz patlaması
- İzmir’de iki orman yangını
- Pervin Buldan: 'Köprü olmayacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den şimdi de 'Sarıgül' paylaşımı
- Erdoğan'ın konuşmasındaki hatanın faturası kesildi
- Erdoğan mitingini iptal etti
- Hayat pahalılığına karşı sokağa çıktılar!
- Asgari ücretteki artış halaylarla kutlandı
- Ünlü ekonomistten endişelendiren dolar tahmini
- AKP'li vekilin İBB'den kazandığı para ortaya çıktı!
- 'Devlet hiç bu kadar ayağa düşmemişti'
- Eski AKP'liler: 'İpin ucu artık kaçmış'
- Mecidiyeköy'de saç saça kavga: Trafik durdu!