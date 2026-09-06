Cumhuriyet Gazetesi Logo
Formula 1'de 19. sırada başlayan Kimi Antonelli zafere uçtu: 60 yıl sonra bir ilk!

Formula 1'de 19. sırada başlayan Kimi Antonelli zafere uçtu: 60 yıl sonra bir ilk!

6.09.2026 18:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Formula 1'de 19. sırada başlayan Kimi Antonelli zafere uçtu: 60 yıl sonra bir ilk!

Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, Formula 1'de sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk gören isim oldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Formula 1'de sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'si, büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli, 19. sıradan başladığı yarışta rakiplerini birer birer geçerek damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Yarışı Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise üçüncü sırada tamamladı.

Image

Kimi Antonelli

60 YIL SONRA BİR İLK

Kimi Antonelli, Monza'daki zaferiyle İtalya'ya büyük bir gurur yaşattı. Genç pilot, Ludovico Scarfiotti'nin 1966'daki zaferinden 60 yıl sonra, Monza'da İtalya Grand Prix'sini kazanan ilk İtalyan sürücü oldu.

Antonelli ayrıca yarışa 19. sıradan başlayıp zafere ulaşarak Formula 1 tarihinde en geriden gelip yarış kazanan pilot oldu. Mercedes pilotu, İtalya'daki tarihi zaferiyle kariyerine unutulmaz bir başarı daha ekledi.

İlgili Konular: #formula 1 #italya #mercedes #Kimi Antonelli

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım iddialarına yalanlama!
Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım iddialarına yalanlama! Fenerbahçe Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım'ın 2-1 kaybedilen Beşiktaş derbisinin ardından soyunma odasına indiği yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yayımladı.
Nestory Irankunda'dan Galatasaray açıklaması: 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'
Nestory Irankunda'dan Galatasaray açıklaması: 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz' UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında çarşamba günü kendi sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek Sportin Lizbon'un Avustralyalı kanat oyuncusu Nestory Irankunda, karşılaşmaya dair görüşlerini aktardı.
Jamie Vardy İngiltere'ye geri döndü! Yeni takımına imzayı attı...
Jamie Vardy İngiltere'ye geri döndü! Yeni takımına imzayı attı... İngiltere Championship ekibi Burnley, 39 yaşındaki İngiliz golcü Jamie Vardy'yi renklerine bağladı.