Formula 1'de 19. sırada başlayan Kimi Antonelli zafere uçtu: 60 yıl sonra bir ilk!

Formula 1'de sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'si, büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli, 19. sıradan başladığı yarışta rakiplerini birer birer geçerek damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Yarışı Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise üçüncü sırada tamamladı.

Kimi Antonelli

60 YIL SONRA BİR İLK

Kimi Antonelli, Monza'daki zaferiyle İtalya'ya büyük bir gurur yaşattı. Genç pilot, Ludovico Scarfiotti'nin 1966'daki zaferinden 60 yıl sonra, Monza'da İtalya Grand Prix'sini kazanan ilk İtalyan sürücü oldu.

Antonelli ayrıca yarışa 19. sıradan başlayıp zafere ulaşarak Formula 1 tarihinde en geriden gelip yarış kazanan pilot oldu. Mercedes pilotu, İtalya'daki tarihi zaferiyle kariyerine unutulmaz bir başarı daha ekledi.