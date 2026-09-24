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Formula 1'de heyecan Azerbaycan'da devam edecek

Formula 1'de heyecan Azerbaycan'da devam edecek

24.09.2026 13:53:00
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AA
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Formula 1'de heyecan Azerbaycan'da devam edecek

Formula 1, sezonun 15. yarışı ile Azerbaycan'da devam edecek. 51 tur üzerinden düzenlenecek Azerbaycan Grand Prix'sinde yarış, 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 15.00'te başlayacak.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek.

Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden düzenlenecek Azerbaycan Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 15.00'te başlayacak.

Bu sezonki yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli sekiz, takım arkadaşı George Russell ile McLaren pilotu Lando Norris ikişer, Ferrari'den Lewis Hamilton ve Charles Leclerc de birer galibiyet elde etti. 

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 292

2. George Russell (Büyük Britanya): 211

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 191

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 186

5. Charles Leclerc (Monako): 167

Takımlar

1. Mercedes: 503

2. Ferrari: 358

3. McLaren: 306

4. Red Bull: 230

5. Racing Bulls: 77

İlgili Konular: #formula 1 #Azerbaycan

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