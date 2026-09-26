Formula 1'de heyecan devam ediyor: Bakü sokakları 10. kez piste dönüştürüldü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2026 Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde, yarışın düzenleneceği sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü. Yarış 26 Eylül Cumartesi günü (bugün) TSİ 15.00'te başlayacak

Azerbaycan'ın 10. kez ev sahipliği yapacağı Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si, 26 Eylül'de düzenlenecek. Organizasyonun yapılacağı sokaklarda hazırlıklar tamamlanırken, yarış güzergahındaki ve çevresindeki caddelerde güvenlik önlemleri artırıldı, pist olarak kullanılacak bölgeler bariyerlerle çevrildi.

Güzergah üzerindeki Azadlık ve Azneft meydanları ile Kız Kalesi ve kale kapıları gibi tarihi ve kültürel yapıların karşısına tribünler kuruldu.

Azerbaycan Grand Prix'sinin startı Azadlık Meydanı'ndan verilecek. Araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak ve yine Azadlık Meydanı'ndaki bitiş çizgisine ulaşacak.

Tarihi İçerişehir bölgesinden geçen dar sokakları ve sahil şeridindeki uzun düzlükleriyle tanınan Bakü pisti, Formula 1 takvimindeki sokak pistlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

YARIŞIN TARİHİ ANMA GÜNÜ NEDENİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

Azerbaycan'da 27 Eylül, 2020'de başlayan 2. Karabağ Savaşı'nın ilk günü olması nedeniyle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Şehitleri Anma Günü" olarak ilan edilmişti.

Bu nedenle Azerbaycan'daki organizatör ve hükümet yetkililerinin talebi üzerine, Formula 1 ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), etkinliğin takvimini bir gün öne çekti.

Formula 1 pilotları, bu yıl ilk kez cumartesi günü düzenlenecek yarışta 20 zorlu virajın yer aldığı yaklaşık 6 kilometrelik pistte 51 tur atarak mücadeleyi tamamlayacak.

FORMULA 1 AZERBAYCAN GRAND PRİX'SİNDE POLE POZİSYONUNU GEORGE RUSSELL KAZANDI

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sine Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell, ilk sıradan başlayacak.

Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Russell, 1 dakika 42.526 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

Russell'ın 0.837 saniye gerisinde Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, McLaren takımından Avustralyalı Oscar Piastri ise 0.838 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Pilotlar klasmanı lideri Mercedes'ten İtalyan Kimi Antonelli, ilk seansta duvara çarparak sıralama turlarını tamamlayamadı ve 16. sırayı elde etti.