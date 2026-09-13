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Formula 1'de Kimi Antonelli'den tarihi zafer! Madrid'de zirveyi kimseye bırakmadı...

Formula 1'de Kimi Antonelli'den tarihi zafer! Madrid'de zirveyi kimseye bırakmadı...

13.09.2026 18:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Formula 1'de Kimi Antonelli'den tarihi zafer! Madrid'de zirveyi kimseye bırakmadı...

Mercedes-AMG'nin İtalyan pilotu Kimi Antonelli, İspanya'da koşulan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağında damalı bayrağı ilk geçen isim oldu.
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışına ilk kez ev sahipliği yapan Madrid Grand Prix'si tamamlandı.

Mercedes-AMG pilotu Kimi Antonelli, yarışı ilk sırada tamamlayarak tarihi bir galibiyete imza attı.

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MADRİD'DE ZİRVE ANTONELLİ'NİN

20 yaşındaki İtalyan pilot Kimi Antonelli, Madrid'deki ilk Formula 1 yarışında damalı bayrağı ilk sırada gördü. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, McLaren'in İngiliz pilotu Lando Norris ise üçüncü oldu.

Madrid Grand Prix'sinde ilk 10 sıra şu şekilde:

1. Kimi Antonelli - Mercedes-AMG

2. Max Verstappen - Red Bull

3. Lando Norris - McLaren

4. Charles Leclerc - Ferrari

5. George Russell - Mercedes-AMG

6. Liam Lawson - Red Bull

7. Franco Colapinto - Alpine

8. Oscar Piastri - McLaren

9. Arvid Lindblad - Racing Bulls

10. Nico Hülkenberg - Audi

ANTONELLİ'DEN 8. ZAFER

Kimi Antonelli, Madrid Grand Prix'siyle birlikte bu sezonki 14 yarışın 8'ini kazanmış oldu.

İlgili Konular: #formula 1 #İspanya #Kimi Antonelli

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