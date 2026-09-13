Formula 1'de Kimi Antonelli'den tarihi zafer! Madrid'de zirveyi kimseye bırakmadı...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışına ilk kez ev sahipliği yapan Madrid Grand Prix'si tamamlandı.
Mercedes-AMG pilotu Kimi Antonelli, yarışı ilk sırada tamamlayarak tarihi bir galibiyete imza attı.
MADRİD'DE ZİRVE ANTONELLİ'NİN
20 yaşındaki İtalyan pilot Kimi Antonelli, Madrid'deki ilk Formula 1 yarışında damalı bayrağı ilk sırada gördü. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, McLaren'in İngiliz pilotu Lando Norris ise üçüncü oldu.
Madrid Grand Prix'sinde ilk 10 sıra şu şekilde:
1. Kimi Antonelli - Mercedes-AMG
2. Max Verstappen - Red Bull
3. Lando Norris - McLaren
4. Charles Leclerc - Ferrari
5. George Russell - Mercedes-AMG
6. Liam Lawson - Red Bull
7. Franco Colapinto - Alpine
8. Oscar Piastri - McLaren
9. Arvid Lindblad - Racing Bulls
10. Nico Hülkenberg - Audi
ANTONELLİ'DEN 8. ZAFER
Kimi Antonelli, Madrid Grand Prix'siyle birlikte bu sezonki 14 yarışın 8'ini kazanmış oldu.