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Formula 1'de sıradaki durak Belçika

Formula 1'de sıradaki durak Belçika

17.07.2026 11:00:00
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Formula 1'de sıradaki durak Belçika

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 10. etabı Belçika Grand Prix'siyle devam edecek.

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Belçika'nın 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde yapılacak Formula 1 Dünya Şampiyonası, 44 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 18 Temmuz Cumartesi TSİ 17.00'de başlayacak, yarış ise 19 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak.

Bu sezonda şimdiye kadar koşulan yarışlar sonucunda Mercedes pilotu Kimi Antonelli beş galibiyetle zirvede yer alırken, takım arkadaşı George Russell iki, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ise birer galibiyet elde etti.

Belçika Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 179

2. George Russell (Büyük Britanya): 154

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 147

4. Charles Leclerc (Monako): 108

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 97

Takımlar

1. Mercedes: 333

2. Ferrari: 255

3. McLaren: 179

4. Red Bull: 128

5. Alpine: 60

İlgili Konular: #formula 1 #Belçika #Kimi Antonelli

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