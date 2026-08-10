Formula 1 heyecanı İstanbul Festivali’ne taşındı

Doritos, Formula 1 ve Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı sponsorluğu heyecanını festival alanına taşıdı. 50 metrekarelik özel stant alanında kurulan profesyonel yarış simülatörleriyle ziyaretçilere F1 pistindeymiş gibi bir deneyim sunuldu.

16 Ağustos’a kadar 1 milyondan fazla ziyaretçinin hedeflendiği alanda Formula 1 yarış simülatörleri, sürpriz oyunlar, etkileşimli alanlar ve yeni Doritos Storm tadımı bir arada sunuluyor.

Festival boyunca 1 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirten PepsiCo Türkiye Yiyecekten Sorumlu Pazarlama Direktörü Görkem Önal, "Doritos olarak her zaman gençlerin, eğlencenin ve yüksek enerjinin olduğu her yerde tüketicilerimizle buluşmayı hedefliyoruz. 1 Ağustos’ta başlayan İstanbul Festivali gibi Türkiye’nin en geniş katılımlı organizasyonlarından birinde, bu büyük F1 heyecanını 1 milyondan fazla ziyaretçiyle paylaşmaktan büyük mutlu duyuyoruz" dedi.