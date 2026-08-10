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Formula 1 heyecanı İstanbul Festivali’ne taşındı

Formula 1 heyecanı İstanbul Festivali’ne taşındı

10.08.2026 14:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Formula 1 heyecanı İstanbul Festivali’ne taşındı

Türkiye’nin en büyük açık hava etkinliklerinden İstanbul Festivali, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda başladı. 16 Ağustos’a kadar sürecek organizasyonda Formula 1 heyecanı yaşandı.

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Doritos, Formula 1 ve Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı sponsorluğu heyecanını festival alanına taşıdı. 50 metrekarelik özel stant alanında kurulan profesyonel yarış simülatörleriyle ziyaretçilere F1 pistindeymiş gibi bir deneyim sunuldu. 

16 Ağustos’a kadar 1 milyondan fazla ziyaretçinin hedeflendiği alanda Formula 1 yarış simülatörleri, sürpriz oyunlar, etkileşimli alanlar ve yeni Doritos Storm tadımı bir arada sunuluyor. 

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Festival boyunca 1 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirten PepsiCo Türkiye Yiyecekten Sorumlu Pazarlama Direktörü Görkem Önal, "Doritos olarak her zaman gençlerin, eğlencenin ve yüksek enerjinin olduğu her yerde tüketicilerimizle buluşmayı hedefliyoruz. 1 Ağustos’ta başlayan İstanbul Festivali gibi Türkiye’nin en geniş katılımlı organizasyonlarından birinde, bu büyük F1 heyecanını 1 milyondan fazla ziyaretçiyle paylaşmaktan büyük mutlu duyuyoruz" dedi.

İlgili Konular: #formula 1 #Yenikapı