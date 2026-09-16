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Formula 1 İstanbul ne zaman? 2027 Formula 1 takvimi...

Formula 1 İstanbul ne zaman? 2027 Formula 1 takvimi...

16.09.2026 16:08:00
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Haber Merkezi
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Formula 1 İstanbul ne zaman? 2027 Formula 1 takvimi...

Formula 1 tutkunlarının merakla beklediği 2027 takvimi belli oldu. Türkiye'nin yeniden Formula 1 takvimine dahil edilmesinin ardından gözler İstanbul yarışının tarihine çevrildi. Peki, Formula 1 İstanbul ne zaman? 2027 Formula 1 takvimi...
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Formula 1 heyecanı 2027 yılında yeniden İstanbul'a dönüyor. Peki, Formula 1 İstanbul ne zaman? 2027 Formula 1 takvimi...

FORMULA 1 İSTANBUL NE ZAMAN?

Formula 1 İstanbul tarihi belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya adresinden duyurdu. Formula 1 heyecanı 3 Ekim 2027 tarihinde yaşanacak.

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FORMULA 1 TAKVİMİ 2027

2027 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi, sezon boyunca heyecanı dünyanın dört bir yanına taşıyacak 24 yarışlık yoğun bir program sunuyor. Sezonun perdeleri 12-14 Mart tarihlerinde Sprint formatıyla Bahreyn'de açılırken, ardından 19-21 Mart'ta Suudi Arabistan (Cidde) yarışı koşulacak. Nisan ayı ise 02-04 Nisan'da Avustralya (Melbourne), 09-11 Nisan'da Japonya (Suzuka), 16-18 Nisan'da Çin (Şanghay) ve 30 Nisan-02 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Miami GP ile devam edecek.

Baharın son döneminden yaz aylarına geçilirken takvim Avrupa ve Kuzey Amerika hatlarına kayıyor. 21-23 Mayıs'ta Kanada (Montreal) etabının ardından 04-06 Haziran'da Monako, 18-20 Haziran'da Portekiz (Portimão) yarışları gerçekleşecek. Temmuz ayı ise adeta bir yarış maratonuna sahne olacak: 02-04 Temmuz'da Büyük Britanya (Silverstone), 09-11 Temmuz'da Avusturya (Spielberg), 23-25 Temmuz'da Belçika (Spa-Francorchamps) ve 30 Temmuz-01 Ağustos tarihlerinde Macaristan (Budapeşte) etabıyla yaz arası öncesi heyecan tavan yapacak.

Sonbahar dönemiyle birlikte kıyasıya rekabet yeniden hız kazanıyor. 03-05 Eylül'de İtalya (Monza), 10-12 Eylül'de İspanya (Madrid) ve 24-26 Eylül'de Azerbaycan (Bakü) etapları tamamlandıktan hemen sonra sıra Türkiye'ye gelecek. Türk sporseverlerin merakla beklediği 17. round kapsamındaki Türkiye Grand Prix'si, 01-03 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. İstanbul yarışının hemen ardından ekipler 08-10 Ekim'de Singapur'a ve 22-24 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri'ne (Austin) geçecek.

Sezonun son bölümü ve şampiyonluk yarışı ise oldukça kritik etaplara ev sahipliği yapacak. 29-31 Ekim'de Meksika (Mexico City) ve 05-07 Kasım'da Brezilya (São Paulo) yarışlarının ardından, 18-20 Kasım tarihlerinde Las Vegas yarışı koşulacak. Şampiyonanın kapanışı ise Orta Doğu'da yapılacak: 03-05 Aralık'ta Katar (Lusail) etabının ardından 2027 Formula 1 sezonu, 10-12 Aralık tarihlerinde Abu Dabi'deki (Yas Island) görkemli yarışla son bulacak.

İlgili Konular: #İstanbul #formula 1 #Formula 1 takvimi

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