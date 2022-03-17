Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, Bahreyn Grand Prix'sine katılamayacak
Formula 1'de yeni sezonun ilk yarışı heyecanla beklenirken Alman pilot Sebastian Vettel'den üzücü bir haber geldi. Alman pilotun koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, koronavirüse yakalandı.
Takımdan yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan 34 yaşındaki pilotun 20 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini kaçıracağı kaydedildi.
Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Vettel'in yerine yedek pilot Nico Hulkenberg yarışacak.
Hulkenberg, 2020 Eifel Grand Prix'sinden bu yana ilk kez Bahreyn'de mücadele edecek.
Öte yandan koronavirüse yakalanan McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun testinin negatife döndüğü ve hafta sonunda pistteki yerini alacağı belirtildi.
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