Formula 1'de heyecan başlıyor

18 Mart 2022 Cuma, 10:08

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.

Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 18.00'de start alacak. 57 turluk yarış ise 20 Mart Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları organizasyonu F1'in yeni sezonu Rusya'nın çıkarılmasının ardından 22 ayaktan oluşacak. Sezon, salgın ya da başka bir gerekçeyle değişiklik yaşanmazsa 20 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.

Geçen yıl nefesleri kesen son yarışta Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, son turda Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a atak yaparak damalı bayrağı ilk sırada geçmiş ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etmişti.

Markalar klasmanında ise Mercedes 8. şampiyonlukla kendisine ait rekoru geliştirmişti.

BAHREYN'DE EN BAŞARILI PİLOT HAMİLTON

Formula 1'e 18. kez ev sahipliği yapmaya hazırlanan Bahreyn'de en çok yarış kazanan pilot Büyük Britanyalı Lewis Hamilton oldu.

37 yaşındaki "sir" unvanlı pilot, 2014, 2015, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Mercedes ile podyumun zirvesine çıktı.

Markalarda ise Mercedes ve Ferrari, Bahreyn'de altışar galibiyetle rakiplerini geride bıraktı.

PİSTTEKİ TEK ÇAYLAK ÇİNLİ GUANYU OLACAK

Bahreyn Grand Prix'sinde Mercedes'ten Lewis Hamilton ve Alpine'den Fernando Alonso, bu pistte yarış kazanan pilotlar olarak griddeki yerlerini alacak.

19 pilotun daha önce mücadele ettiği Bahreyn'de, Alfa Romeo'nun Çinli sürücüsü Zhou Guanyu ilk kez Formula 1 heyecanının bir parçası olacak.

Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel de Bahreyn'de 4 kez podyumun zirvesine çıktı ancak koronavirüse yakalandığı için sezonun ilk yarışını kaçıracak.

2022 TAKVİMİ

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 takvimi şöyle:

20 Mart: Bahreyn Grand Prix

27 Mart: Suudi Arabistan Grand Prix

10 Nisan: Avustralya Grand Prix

24 Nisan: Emilia Romagna Grand Prix

8 Mayıs: Miami Grand Prix

22 Mayıs: İspanya Grand Prix

29 Mayıs: Monaco Grand Prix

12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

19 Haziran: Kanada Grand Prix

3 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

10 Temmuz: Avusturya Grand Prix

24 Temmuz: Fransa Grand Prix

31 Temmuz: Macaristan Grand Prix

28 Ağustos: Belçika Grand Prix

4 Eylül: Hollanda Grand Prix

11 Eylül: İtalya Grand Prix

2 Ekim: Singapur Grand Prix

9 Ekim: Japonya Grand Prix

23 Ekim: ABD Grand Prix

30 Ekim: Meksika Grand Prix

13 Kasım: Brezilya Grand Prix

20 Kasım: Abu Dabi Grand Prix