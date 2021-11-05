Formula 1'de sıradaki durak Meksika
Formula 1'in 18. etabı başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenecek.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına, Meksika ev sahipliği yapacak.
Şampiyonanın 18. ayağı, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenecek.
Meksika Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek. 71 turluk yarış ise 7 Kasım Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.
Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 8, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 5, Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas'ın (Mercedes) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 287,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 275,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 185
4. Sergio Perez (Meksika): 150
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 149
Takımlar
1. Mercedes 460,5
2. Red Bull: 437,5
3. McLaren: 254
4. Ferrari: 250,5
5. Alpine: 104
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