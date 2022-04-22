Formula 1'in Emilia-Romagna Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Verstappen'in
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen elde etti.
Hollandalı pilot Verstappen, İtalya'nın Imola kentiyle aynı adı taşıyan 4,9 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 27.999 saniyelik süresiyle galip geldi.
Ferrari'den Charles Leclerc, liderin 0.779 saniye arkasında ikinciliği, McLaren'den Lando Norris ise Verstappen'den 1.132 saniye yavaş turlayarak üçüncülüğü aldı.
Cumartesi günü TSİ 17.30'da sprint turlarının koşulacağı yarışın startı ise 24 Nisan Pazar günü TSİ 16.00'da verilecek.
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