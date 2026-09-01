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Forvet transferinde mutlu son: Galatasaray, Deniz Gül'ü KAP'a bildirdi
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Forvet transferinde mutlu son: Galatasaray, Deniz Gül'ü KAP'a bildirdi

1.09.2026 13:20:00
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Cumhuriyet Spor
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Forvet transferinde mutlu son: Galatasaray, Deniz Gül'ü KAP'a bildirdi

Galatasaray, Porto'dan Deniz Gül'ü kadrosuna katmak için kulübü ve milli futbolcuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Milli futbolcu Deniz Gül İstanbul'a geldi.

Forvet transferinde mutlu son: Galatasaray, Deniz Gül'ü KAP'a bildirdi

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Rafael Leao'yu kadrosuna katmasının ardından bir daha mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Porto'dan milli futbolcu Deniz Gül'ü renklerine bağladı.

Forvet transferinde mutlu son: Galatasaray, Deniz Gül'ü KAP'a bildirdi

Galatasaray'dan Deniz Gül için KAP'a yapılan açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül’ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

Forvet transferinde mutlu son: Galatasaray, Deniz Gül'ü KAP'a bildirdi

22 yaşındaki futbolcu Porto kariyerinde 71 maçta süre buldu. Deniz Gül, bu karşılaşmalarda 9 gol - 2 asistlik skor katkısı verdi.

Forvet transferinde mutlu son: Galatasaray, Deniz Gül'ü KAP'a bildirdi

MİLLİ FUTBOLCU GALATASARAY İÇİN İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın transferini KAP'A bildirdiği 22 yaşındaki milli futbolcu, saat 14.00 sularında İstanbul'a geldi.

Forvet transferinde mutlu son: Galatasaray, Deniz Gül'ü KAP'a bildirdi

22 yaşındaki futbolcu havalimanında yaptığı açıklamada "Çocukluk hayalim bugün gerçek oluyor. Çok mutluyum. Bir an önce başlamak istiyorum. Taraftarın ve atmosferin inanılmaz olacağını biliyorum. Onlarla bir önce kavuşmayı iple çekiyorum" dedi.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #Deniz Gül

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