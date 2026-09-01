Forvet transferinde mutlu son: Galatasaray, Deniz Gül'ü KAP'a bildirdi

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Rafael Leao'yu kadrosuna katmasının ardından bir daha mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Porto'dan milli futbolcu Deniz Gül 'ü renklerine bağladı.

“Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül’ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

Galatasaray'dan Deniz Gül için KAP'a yapılan açıklama şöyle:

22 yaşındaki futbolcu havalimanında yaptığı açıklamada "Çocukluk hayalim bugün gerçek oluyor. Çok mutluyum. Bir an önce başlamak istiyorum. Taraftarın ve atmosferin inanılmaz olacağını biliyorum. Onlarla bir önce kavuşmayı iple çekiyorum" dedi.