Forvet transferinde mutlu son: Galatasaray, Deniz Gül'ü KAP'a bildirdi

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Rafael Leao'yu kadrosuna katmasının ardından bir daha mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Porto'dan milli futbolcu Deniz Gül'ü renklerine bağladı.
Galatasaray'dan Deniz Gül için KAP'a yapılan açıklama şöyle:
“Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül’ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”
22 yaşındaki futbolcu Porto kariyerinde 71 maçta süre buldu. Deniz Gül, bu karşılaşmalarda 9 gol - 2 asistlik skor katkısı verdi.
MİLLİ FUTBOLCU GALATASARAY İÇİN İSTANBUL'DA
Galatasaray'ın transferini KAP'A bildirdiği 22 yaşındaki milli futbolcu, saat 14.00 sularında İstanbul'a geldi.
22 yaşındaki futbolcu havalimanında yaptığı açıklamada "Çocukluk hayalim bugün gerçek oluyor. Çok mutluyum. Bir an önce başlamak istiyorum. Taraftarın ve atmosferin inanılmaz olacağını biliyorum. Onlarla bir önce kavuşmayı iple çekiyorum" dedi.