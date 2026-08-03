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Forvet transferinde sona doğru: Beşiktaş'ta Darwin Nunez gelişmesi
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Forvet transferinde sona doğru: Beşiktaş'ta Darwin Nunez gelişmesi

3.08.2026 09:31:00
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Cumhuriyet Spor
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Forvet transferinde sona doğru: Beşiktaş'ta Darwin Nunez gelişmesi

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Al-Hilal forması giyen golcü Darwin Nunez'in kiralık transferi için kulübüyle anlaştığı iddia edildi.

Forvet transferinde sona doğru: Beşiktaş'ta Darwin Nunez gelişmesi

Yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için kritik bir hamleye imza attı. Golcü transferi için uzun süredir hummalı bir çalışma yürüten siyah-beyazlı ekip, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez ile yakından ilgileniyordu.

Forvet transferinde sona doğru: Beşiktaş'ta Darwin Nunez gelişmesi

Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, Darwin Nunez'in kiralanması konusunda Al Hilal ile anlaşmaya vardı. Suudi ekibi, Uruguaylı forvetin siyah-beyazlı takıma kiralık olarak transfer olmasına onay verdi.

 

Forvet transferinde sona doğru: Beşiktaş'ta Darwin Nunez gelişmesi

OYUNCUNUN KARİYERİ VE PERFORMANSI

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki forvet oyuncusu, Suudi ekibiyle çıktığı 24 karşılaşmada 9 gol ve 5 asist kaydetti. Nunez, 2025 yazında Liverpool'dan 53 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al-Hilal'e transfer olmuştu.

Forvet transferinde sona doğru: Beşiktaş'ta Darwin Nunez gelişmesi

Futbola Penarol altyapısında başlayan yıldız futbolcu kariyerinde Almeria ve Benfica formalarını da giydi. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan deneyimli forvet, Uruguay Milli Takım formasını da 41 kez giydi ve bu maçlarda 13 gol ile 3 asist üretti.

İlgili Konular: #beşiktaş #Darwin Nunez #Al Hilal

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