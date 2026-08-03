Forvet transferinde sona doğru: Beşiktaş'ta Darwin Nunez gelişmesi

Yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için kritik bir hamleye imza attı. Golcü transferi için uzun süredir hummalı bir çalışma yürüten siyah-beyazlı ekip, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez ile yakından ilgileniyordu.

Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, Darwin Nunez'in kiralanması konusunda Al Hilal ile anlaşmaya vardı. Suudi ekibi, Uruguaylı forvetin siyah-beyazlı takıma kiralık olarak transfer olmasına onay verdi.

OYUNCUNUN KARİYERİ VE PERFORMANSI Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki forvet oyuncusu, Suudi ekibiyle çıktığı 24 karşılaşmada 9 gol ve 5 asist kaydetti. Nunez, 2025 yazında Liverpool'dan 53 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al-Hilal'e transfer olmuştu.