İtalyan futbolunun ve Milan'ın efsanesi Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Franco Baresi kimdir? Franco Baresi neden öldü? Franco Baresi kaç yaşında, nereli?

FRANCO BARESI KİMDİR?

Franco Baresi, kuzey İtalya'daki küçük bir kasaba olan Travagliato'da 8 Mayıs 1960 tarihinde doğdu. 10 yaşına kadar televizyonda futbol izlemedi.

FRANCO BARESI'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Aslen AC Milan altyapısından yetişen Baresi, 20 yıllık profesyonel kariyerinin tamamını AC Milan'da geçirdi ve 23 Nisan 1978'de 17 yaşında Serie A'da ilk maçına çıktı.

Başlangıçta Inter Milan genç takımı tarafından reddedilmiş ve onun yerine kardeşi Giuseppe seçilmişti, bu nedenle Milan genç takımı Franco Baresi'yi kadrosuna kattı. İki kardeş kısa süre sonra takımlarının kaptanlığını üstlendi ve bayrak alışverişi yaparkenki görüntüleri, 80'ler boyunca Milan'ın derbi della Madonnina'sının simgesi haline geldi.

1978 yılının ardından Baresi, Milan formasıyla Serie A şampiyonluğu kazandı. Bu başarının ardından Milan için karanlık yıllar geldi. Milan, 1980'lerin başlarında iki kez Serie B'ye düştü. Milan, 1980'deki şike skandalına karışması nedeniyle 1980'de küme düştü. 1980 - 1981 Serie B şampiyonluğunu kazanıp bir önceki sezon Serie A'ya döndükten hemen sonra , 1981-82 sezonunda sondan üçüncü sırada yer alarak küme düştü.

1980 Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü olan İtalya kadrosunda ve 1982 Dünya Kupası'nı kazanan takımda yer almasına rağmen, Baresi Milan'da kalmayı tercih etti ve 1982-83 sezonunda ikinci kez Serie B şampiyonluğunu kazanarak Milan'ı Serie A'ya geri getirdi. Aldo Maldera ve Fulvio Collovati'nin 1982'de kulüpten ayrılmasının ardından, 22 yaşında Milan'ın kaptanı olarak atandı.

1980'lerin sonu ve 1990'ların ilk yarısında Baresi, teknik direktörler Arrigo Sacchi ve Fabio Capello yönetiminde, Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, Mauro Tassotti ve daha sonra Christian Panucci ile birlikte, birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyilerinden biri olarak kabul edilen, dikkat çekici bir İtalyan savunmasının kalbinde yer aldı.

Baresi, 1996-97 Serie A sezonunun sonunda , 37 yaşında emekli oldu. Milan'da geçirdiği 20 sezonda altı Serie A şampiyonluğu, üç Avrupa Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (toplamda beş finale ulaştı), iki Kıtalararası Kupa (toplamda dört finale ulaştı), üç Avrupa Süper Kupası (toplamda dört finale ulaştı), dört İtalyan Süper Kupası (toplamda beş finale ulaştı), iki Serie B şampiyonluğu ve bir Mitropa Kupası kazandı. Onun onuruna, Milan, kariyeri boyunca giydiği 6 numaralı formasını emekli etti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Baresi, ilk kez 14 Aralık 1982'de Floransa'da Romanya'ya karşı oynanan ve 0-0 berabere biten 1984 UEFA Şampiyonası eleme maçında A Milli Takım formasını giydi.