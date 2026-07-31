Real Madrid, 2025 yazında River Plate Kulübü'ne 45 milyon euro ödeyerek Franco Mastantuono'yu kadrosuna kattı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Mastantuono'ya Galatasaray'da talip oldu. Peki, Franco Mastantuono kimdir? Franco Mastantuono kaç yaşında, nereli? Franco Mastantuono hangi takımlarda oynadı?

FRANCO MASTANTUONO KİMDİR?

Franco Mastantuono, 14 Ağustos 2007 yılında Arjantin'in Buenos Aires Eyaleti'ndeki Azul'da, İtalyan-Arjantin kökenli bir ailede doğup büyüdü. Küçük yaşta tenise ilgi duydu ve ulusal düzeyde genç bir oyuncuydu, kategorisinde ilk 10'da yer alıyordu.

FRANCO MASTANTUONO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mastantuono futbol kariyerine üç yaşında, babasının antrenör olduğu River de Azul'da oynayarak başladı. 2017'de River de Azul'da oynarken profesyonel takım River Plate'e deneme antrenmanına davet edildi, ancak akademiye kabul edilmesine rağmen, ailesinin tenis kariyerine devam etmesini istemesi nedeniyle teklifi reddetti.

İki yıl sonra, 2019'da Mastantuono, River Plate'in teklifini kabul etmeye karar verdi ve Buenos Aires merkezli kulübe transfer oldu. Genç takımın kendi ligini kazandığı 2019 sezonunun son maçında genç takımda ilk kez forma giydi.

Mastantuono, River Plate akademisindeki gelişimine devam etti ve Ağustos 2023'te kulüple ilk sözleşmesini imzaladı. Ertesi yıl, Mastantuono, teknik direktör Martín Demichelis tarafından diğer birçok genç takım oyuncusuyla birlikte çağrıldıktan sonra, River Plate'in sezon öncesi hazırlıkları için kadrosuna dahil edildi.

Mastantuono, 8 Şubat 2024'te Excursionistas'a karşı oynanan ve 3-0'lık skorla sonuçlanan Copa Argentina maçında kulüp için ilk golünü attı. Böylece, kulüp efsanesi Javier Saviola'nın rekorunu kırarak River Plate'in en genç golcüsü oldu.

13 Haziran 2025'te La Liga kulübü Real Madrid, Mastantuono'nun 18. doğum günü olan 14 Ağustos'ta kulübe katılacağını ve Los Blancos ile altı yıllık bir sözleşme imzalayacağını duyurdu.

Arjantin'de doğup büyüyen Mastantuono, İtalyan kökenlidir ve hem Arjantin hem de İtalyan vatandaşlığına sahiptir. [ 24 ] Henüz on beş yaşındayken teknik direktör Pablo Aimar tarafından Arjantin U-17 milli takımına ilk kez çağrıldı. Mayıs 2025'in sonlarında Mastantuono, Lionel Scaloni tarafından Şili ve Kolombiya'ya karşı oynanacak 2026 Dünya Kupası eleme maçları için Arjantin A Milli Takımı'na ilk kez çağrıldı