UEFA kadro bildiriminin bitmesine saatler kala Trabzonspor bir transferi daha bitirdi. Bordo-Mavililer Midtjylland forması giyen Franculino Dju'yu kadrosuna kattı. Peki, Franculino Dju kimdir? Trabzonspor'un yeni golcüsü Franculino Dju kaç yaşında, nereli? Franculino Dju hangi takımlarda oynadı?



FRANCULINO DJU KİMDİR?

Tam adı Franculino Gluda Djú olan futbolcu, 28 Haziran 2004’te Gine-Bissau’nun başkenti Bissau’da dünyaya geldi. Santrfor pozisyonunda görev yapan Dju, Milli Takımda da forma giyiyor.

FRANCULINO DJU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Franculino Dju, Portekiz'de büyüdü ve gençlik kariyerine Olivais e Moscavide'de başladıktan sonra 2019'da Benfica akademisine katıldı.

10 Eylül 2022'de Franculino, Benfica'nın 23 yaş altı takımının Mafra U23'e karşı 3-0'lık galibiyetinde gol attı. FC Midtjylland sportif direktör yardımcısı Ove Pedersen maçı izledi ve genç forvetten etkilendi. Daha sonra Franculino'nun Benfica ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğini öğrendi. 2 Şubat 2023'te Midtjylland, Franculino'nun Benfica ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erdikten sonra kulübe katılacağını duyurdu.

2023–24 sezonunda Franculino, Midtjylland için tüm müsabakalarda 17 gol attı. Ayrıca o sezon kulüple Danimarka Süper Ligi'ni kazandı. Franculino, 2023–24 sezonunda Avrupa futbolunda en çok gol atan genç oyuncuydu.

Ağustos 2025'te FC Midtjylland'ın, Franculino için Suudi bir kulüpten gelen yaklaşık 30 milyon Euro'luk teklifi reddettiği bildirildi; bu, Danimarka Süper Ligi oyuncusu için rekor bir transfer ücreti olacaktı. 2025-26 sezonunun ilk yarısında Franculino, 17 lig maçında 16 gol attı ve kış tatilinde Süper Lig'in en golcü oyuncusuydu. Tatilden önceki son maçta, ameliyat gerektiren bir sakatlık geçirdi ve Mart ayına kadar sahalardan uzak kaldı.