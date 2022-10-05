Frankfurt'ta sessiz gece! Eintracht Frankfurt 0-0 Tottenham Hotspur
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile Tottenham 0-0 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Tottenham karşı karşıya geldi.
Almanya'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından iki takım da 4 puana yükseldi.
Grubun bir sonraki haftasında Tottenham, Frankfurt'u İngiltere'de ağırlayacak.
Video Haberler
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
- ''İnsanlık kalmamış''
- Sokak hayvanları için seferber oldular
- Kanadı kırılan yılan kartalının tedavisi devam ediyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- AKP'den dikkat çeken hamle
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt
- Olay yaratacak iddia: Terim, dünya devinin hocası oluyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Benzin ve motorine büyük zam yolda
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Toroğlu, Çakır'ın yeni işini ve aylık kazancını açıkladı
- Türk bankalarına kritik uyarı