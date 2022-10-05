Frankfurt'ta sessiz gece! Eintracht Frankfurt 0-0 Tottenham Hotspur

05 Ekim 2022 Çarşamba, 07:34

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Almanya'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da 4 puana yükseldi.

Grubun bir sonraki haftasında Tottenham, Frankfurt'u İngiltere'de ağırlayacak.