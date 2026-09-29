Fransa, Belçika deplasmanında üç puanı son dakikalarda kaptı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa, 88. dakikada Michael Olise'nin attığı golle 1-0 kazandı.

Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve devreye 0-0'lık eşitlikle girildi.

FRANDA OLİSE İLE GÜLDÜ

İkinci yarıda topa daha fazla sahip olan ve Belçika kalesinde baskı kuran Fransa, aradığı golü uzun süre bulamadı. Belçika ise savunmada dirençli bir görüntü sergiledi.

Karşılaşmanın 88. dakikasında sahneye Michael Olise çıktı. Fransız oyuncu, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fransa, Belçika'yı 1-0 mağlup etti.

FRANSA 6 PUANA YÜKSELDİ

İlk hafta Türkiye'yi 1-0 mağlup eden Fransa, Belçika karşısında aldığı galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.

İlk maçında İtalya'yı 2-0 mağlup eden Belçika ise Fransa karşısında aldığı yenilginin ardından 3 puanda kaldı.

TÜRKİYE İLE KARŞILAŞACAK

Grubun üçüncü haftasında Belçika, 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te A Milli Takımı'nı konuk edecek. Fransa ise aynı gün ve saatte sahasında İtalya ile karşı karşıya gelecek.