Fransa'da Zinedine Zidane dönemi: İlk rakibi Türkiye

4 yıllık sözleşmeye imza atan Zinedine Zidane basın toplantısında yaptığı açıklamada, her zaman tek hedefinin Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak olduğunu ifade etti. Bu zamana kadar yaptıkları için Didier Deschamps'ı tebrik eden Zidane, göreve getirildiği için büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

TEKNİK DİREKTÖR KARİYERİ

Kariyerinde sadece Real Madrid'i çalıştıran Zidane, eflatun-beyazlılarla 2 farklı dönemde alınmadık kupa bırakmamıştı. Fransız efsane, Real Madrid'i çalıştırırken üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Zidane'ın Real Madrid'i ayrıca, 2 kez UEFA Süper Kupa, 2 kez LaLiga, 2 kez İspanya Süper Kupası ve 2 kez de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.