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Fransa'da Zinedine Zidane dönemi: İlk rakibi Türkiye
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Fransa'da Zinedine Zidane dönemi: İlk rakibi Türkiye

28.07.2026 12:50:00
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Cumhuriyet Spor
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Fransa'da Zinedine Zidane dönemi: İlk rakibi Türkiye

Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane oldu. Zidane, milli takımın başında ilk maçına Türkiye karşısında çıkacak.

Fransa'da Zinedine Zidane dönemi: İlk rakibi Türkiye

Fransa Milli Takımı'nda 2026 Dünya Kupası sonrası Didier Deschamps dönemi sona ermişti. Fransa Futbol Federasyonu, milli takımın başına Zinedine Zidane'ın getirildiğini duyurdu.

Fransa'da Zinedine Zidane dönemi: İlk rakibi Türkiye

İLK RAKİBİ TÜRKİYE

Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başında ilk resmi maçına Türkiye karşısında çıkacak. Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında A Milli Takım, Fransa'yı 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda ağırlayacak.

Fransa'da Zinedine Zidane dönemi: İlk rakibi Türkiye

4 yıllık sözleşmeye imza atan Zinedine Zidane basın toplantısında yaptığı açıklamada, her zaman tek hedefinin Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak olduğunu ifade etti. Bu zamana kadar yaptıkları için Didier Deschamps'ı tebrik eden Zidane, göreve getirildiği için büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Fransa'da Zinedine Zidane dönemi: İlk rakibi Türkiye

TEKNİK DİREKTÖR KARİYERİ

Kariyerinde sadece Real Madrid'i çalıştıran Zidane, eflatun-beyazlılarla 2 farklı dönemde alınmadık kupa bırakmamıştı. Fransız efsane, Real Madrid'i çalıştırırken üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Zidane'ın Real Madrid'i ayrıca, 2 kez UEFA Süper Kupa, 2 kez LaLiga, 2 kez İspanya Süper Kupası ve 2 kez de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

İlgili Konular: #fransa #A Milli Takım #Zinedine Zidane

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