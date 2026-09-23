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Fransa maçı öncesi A Milli Futbol Takımı idmanında iki eksik!

Fransa maçı öncesi A Milli Futbol Takımı idmanında iki eksik!

23.09.2026 22:49:00
Güncellenme:
AA
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Fransa maçı öncesi A Milli Futbol Takımı idmanında iki eksik!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk maçında ağırlayacağı Fransa maçının hazırlıklarına devam etti. Milli oyunculardan Orkun Kökçü ile Muhammed Şengezer idmanda yer almadı.
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas, son vuruş ve taktik çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik oyunla tamamlandı.

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ORKUN KÖKÇÜ İDMANDA YER ALMADI

Ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü ve hafif sakatlığı süren Muhammed Şengezer antrenmana katılmadı. Kampa yeni dahil olan Mustafa Eskihellaç ise idmanda yer aldı.

Milliler, perşembe günü saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Fransa müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. İdmanın ilk 15 dakikası, basın mensuplarına açık olacak.

Ay-yıldızlılar, son antrenmanın ardından kara yoluyla Kocaeli'ye gidecek. Milli oyuncular, saat 21.00'de maçın oynanacağı Kocaeli Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile bir oyuncu, saat 20.15'te Kocaeli Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

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