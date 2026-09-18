Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı: Zinedine Zidane'dan Kante ve Guendouzi kararı

Didier Deschamps'ın yerine Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane oldu. Zidane ilk aday kadrosunu duyurdu.
Fransa ile Dünya Kupası'nda boy gösteren N'golo Kante ve oyuncu havuzunda yer alan Matteo Guendouzi, aday kadroda yer almadı.
Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)
Savunmacılar: Andy Diouf (Inter), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Münih)
Orta Sahalar: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Warren Zaire-Emery (PSG)
Forvetler: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Esteban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih)