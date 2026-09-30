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Fransa'nın köklü kulübü Bordeaux 1 Euro'ya satıldı!

Fransa'nın köklü kulübü Bordeaux 1 Euro'ya satıldı!

30.09.2026 21:54:00
Güncellenme:
AA
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Fransa'nın köklü kulübü Bordeaux 1 Euro'ya satıldı!

Fransa'nın önemli kulüplerinden Bordeaux, ABD merkezli bir yatırım fonuna 1 Euro bedelle satıldı.
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Fransa'nın köklü futbol takımlarından Bordeaux'nun 1 Euro'ya satıldığı duyuruldu.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, kulübün sahibi Gerard Lopez'in Bordeaux'yu ABD merkezli yatırım fonu Park Bench'e "borçlarını üstlenilmesi kaydıyla sembolik bir bedel karşılığında" devrettiği belirtildi.

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KULÜBÜN TAMAMEN KAPATILMASINI ENGELLEMEK

Açıklamada, kulübün mahkeme kararıyla tamamen kapatılmasını engellemek amacıyla yapılan bu sembolik satış hakkında, "Yasal devir sürecinin bir parçası olarak, potansiyel alıcılar önümüzdeki günlerde Nouvelle-Aquitaine Futbol Ligi'nin Bölgesel Yönetim ve Denetim Komisyonu'nun huzuruna çıkacaklar" ifadeleri kullanıldı.

BÖLGESEL LİGE DÜŞMÜŞTÜ

2022-2023 sezonunda finansal yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edilen Bordeaux, bir alt lige düşürülmüştü.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde 6 şampiyonluğu olan Bordeaux, şu an bölgesel ligde mücadele ediyor.

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