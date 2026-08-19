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Fransız basınından Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü: 'Dahiyane hamle'
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Fransız basınından Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü: 'Dahiyane hamle'

19.08.2026 11:35:00
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Cumhuriyet Spor
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Fransız basınından Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü: 'Dahiyane hamle'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa temsilcisi Lyon ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Fransız basını karşılaşmayı değerlendirdi.

Fransız basınından Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü: 'Dahiyane hamle'

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, turu rövanşa bıraktı. Fenerbahçe - Lyon maçı Fransız basınında da geniş yer buldu. 

Fransız basınından Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü: 'Dahiyane hamle'

İşte Fransız medyasındaki yorumlar:

20minutes: "Lyon değerli bir beraberlik elde ederken, Türk takımı Greenwood'un golüyle kurtuldu"

"İlk yarıyı Openda'nın golüyle önde kapatan Lyon, Greenwood'un muhteşem vuruşuyla çok çabuk beraberlik golünü yedi. Ancak Paulo Fonseca'nın adamları iyi savunma yaparak Türk takımının çok az pozisyon bulmasına izin verdi. Gelecek hafta Groupama Stadyumu'nda hücumda daha etkili olmaları gerekecek."

Fransız basınından Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü: 'Dahiyane hamle'

RMC Sport: "Lyon, Türkiye'den beraberlikle döndü"

"Lyon için olumlu bir beraberlik! Fenerbahçe'nin zorlu atmosferine ve yeteneğine karşı koyarak Groupama Stadyumu'ndaki rövanş maçı öncesinde iyi bir pozisyon elde etti. Yeni kulübü için ilk golünü atan mükemmel bir Lois Openda önderliğinde, Paulo Fonseca'nın öğrencileri, ikinci yarıda Mason Greenwood'un harika bireysel çabasıyla geriye düştüler. Rhone kulübünün Avrupa'daki geleceği önümüzdeki hafta belli olacak."

Fransız basınından Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü: 'Dahiyane hamle'

Le Progres: "Lyon direndi ancak henüz hiçbir şey kesinleşmedi"

"Lyon, Şampiyonlar Ligi eleme play-off'unun ilk ayağında Türkiye'de Fenerbahçe karşısında değerli bir beraberlik elde etti. Lyon'un güçlü ilk yarısında Openda golü attı, ancak Greenwood devre arasından hemen sonra eşitliği sağladı. Maçın kaderi önümüzdeki Çarşamba günü Decines'te belli olacak."

Fransız basınından Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü: 'Dahiyane hamle'

Maxi Foot: "Her şey hâlâ ortada"

"Çekişmeli geçen maçta Fenerbahçe ve Lyon, Şükrü Saracoğlu'ndaki Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında 1-1 berabere kaldı. Türk ekibi, Lois Openda'nın açılış golüne Mason Greenwood'un muhteşem vuruşuyla karşılık verdi."

Fransız basınından Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü: 'Dahiyane hamle'

L'Equipe: "Greenwood'un dahiyane hamlesi"

"Eski Marsilya oyuncusu Mason Greenwood, muhteşem bir bireysel çabayla beraberlik golünü attı ve Fenerbahçe'ye, çarşamba günü Lyon'da oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off ikinci maçı öncesinde şanslarını koruma umudu verdi."

Fransız basınından Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü: 'Dahiyane hamle'

Le Figaro: "Lyon, play-off ilk maçında Fenerbahçe ile berabere kaldı"

"İstanbul'daki gergin atmosfere rağmen, Lyon, N'Golo Kante ve takım arkadaşlarına karşı direndi. Eleme turuna yükselme, sekiz gün sonra Groupama Stadyumu'nda belli olacak."

İlgili Konular: #fenerbahçe #lyon #Mason Greenwood

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