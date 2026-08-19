Fransız basınından Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü: 'Dahiyane hamle'

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, turu rövanşa bıraktı. Fenerbahçe - Lyon maçı Fransız basınında da geniş yer buldu.

İşte Fransız medyasındaki yorumlar: 20minutes: "Lyon değerli bir beraberlik elde ederken, Türk takımı Greenwood'un golüyle kurtuldu" "İlk yarıyı Openda'nın golüyle önde kapatan Lyon, Greenwood'un muhteşem vuruşuyla çok çabuk beraberlik golünü yedi. Ancak Paulo Fonseca'nın adamları iyi savunma yaparak Türk takımının çok az pozisyon bulmasına izin verdi. Gelecek hafta Groupama Stadyumu'nda hücumda daha etkili olmaları gerekecek."

RMC Sport: "Lyon, Türkiye'den beraberlikle döndü" "Lyon için olumlu bir beraberlik! Fenerbahçe'nin zorlu atmosferine ve yeteneğine karşı koyarak Groupama Stadyumu'ndaki rövanş maçı öncesinde iyi bir pozisyon elde etti. Yeni kulübü için ilk golünü atan mükemmel bir Lois Openda önderliğinde, Paulo Fonseca'nın öğrencileri, ikinci yarıda Mason Greenwood'un harika bireysel çabasıyla geriye düştüler. Rhone kulübünün Avrupa'daki geleceği önümüzdeki hafta belli olacak."

Le Progres: "Lyon direndi ancak henüz hiçbir şey kesinleşmedi" "Lyon, Şampiyonlar Ligi eleme play-off'unun ilk ayağında Türkiye'de Fenerbahçe karşısında değerli bir beraberlik elde etti. Lyon'un güçlü ilk yarısında Openda golü attı, ancak Greenwood devre arasından hemen sonra eşitliği sağladı. Maçın kaderi önümüzdeki Çarşamba günü Decines'te belli olacak."

Maxi Foot: "Her şey hâlâ ortada" "Çekişmeli geçen maçta Fenerbahçe ve Lyon, Şükrü Saracoğlu'ndaki Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında 1-1 berabere kaldı. Türk ekibi, Lois Openda'nın açılış golüne Mason Greenwood'un muhteşem vuruşuyla karşılık verdi."

L'Equipe: "Greenwood'un dahiyane hamlesi" "Eski Marsilya oyuncusu Mason Greenwood, muhteşem bir bireysel çabayla beraberlik golünü attı ve Fenerbahçe'ye, çarşamba günü Lyon'da oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off ikinci maçı öncesinde şanslarını koruma umudu verdi."