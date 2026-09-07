Fransız ekipten Karim Benzema itirafı: 'Bu yaz temasımız oldu ancak...'

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile yollarını ayıran ve geleceği merak konusu haline gelen Karim Benzema hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi.

Fransız basınına konuşan Lyon Sportif Direktörü Matthieu Louis-Jean, Benzema transferi hakkında, "Neredeyse bir hayaldi. Bu yaz bir aracıyla temasımız oldu. Daha ileriye gidilmedi; sözleşme sorunları nedeniyle bu imkansızdı" dedi.

"OPENDA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDUK"

Openda operasyonuna değinen Jean, "Devam etmedik çünkü hızlı bir forvete ihtiyacımız vardı ve Openda üzerinde çalışıyorduk" ifadelerini kullandı.

Benzema'nın Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile sözleşmesi olduğunu hatırlatan Louis-Jean, "Hala federasyon ile sözleşmesi bulunuyor, bu yüzden ısrarcı olmadık" sözlerini sarf etti.

Fransız futbolcu, Al Hilal forması giydiği 16 maçta, 10 gol ve 5 asist kaydetmişti.