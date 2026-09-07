Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fransız ekipten Karim Benzema itirafı: 'Bu yaz temasımız oldu ancak...'

Fransız ekipten Karim Benzema itirafı: 'Bu yaz temasımız oldu ancak...'

7.09.2026 20:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fransız ekipten Karim Benzema itirafı: 'Bu yaz temasımız oldu ancak...'

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon'un sportif direktörü Matthieu Louis-Jean, Suudi Arabistan kulübü Al Hilal ile yollarını ayıran 38 yaşındaki Fransız forvet Karim Benzema hakkında açıklama yaptı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile yollarını ayıran ve geleceği merak konusu haline gelen Karim Benzema hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi.

Fransız basınına konuşan Lyon Sportif Direktörü Matthieu Louis-Jean, Benzema transferi hakkında, "Neredeyse bir hayaldi. Bu yaz bir aracıyla temasımız oldu. Daha ileriye gidilmedi; sözleşme sorunları nedeniyle bu imkansızdı" dedi.

Image

"OPENDA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDUK"

Openda operasyonuna değinen Jean, "Devam etmedik çünkü hızlı bir forvete ihtiyacımız vardı ve Openda üzerinde çalışıyorduk" ifadelerini kullandı.

Benzema'nın Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile sözleşmesi olduğunu hatırlatan Louis-Jean, "Hala federasyon ile sözleşmesi bulunuyor, bu yüzden ısrarcı olmadık" sözlerini sarf etti.

Fransız futbolcu, Al Hilal forması giydiği 16 maçta, 10 gol ve 5 asist kaydetmişti.

İlgili Konular: #karim benzema #transfer #Olympique Lyon

İlgili Haberler

Iğdır FK, İstanbulspor'u 90+8'de devirdi: Maçın son anları nefesleri kesti!
Iğdır FK, İstanbulspor'u 90+8'de devirdi: Maçın son anları nefesleri kesti! Iğdır FK, TFF 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
Eski Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan icra iddialarına yanıt!
Eski Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan icra iddialarına yanıt! Konyaspor Kulübü'nün önceki dönem başkanı Ömer Korkmaz, hakkındaki iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Korkmaz, "Ben Konyaspor'u desteklemek istiyorum, yönetim de dahil olmak üzere. Yeteri kadar açıkça anlattım. Yani bir telefon meselesi bu. Yoksa başka hiçbir sorun yok aslında ortada" ifadelerini kullandı.
Eski Fenerbahçeli Alexander Djiku'dan Aleksey Batrakov'a övgü: 'Mükemmel bir oyuncu'
Eski Fenerbahçeli Alexander Djiku'dan Aleksey Batrakov'a övgü: 'Mükemmel bir oyuncu' Fenerbahçe'den Spartak Moskova'ya transfer olan 32 yaşındaki Ganalı stoper Alexander Djiku, Galatasaray'ın 21 yaşındaki Rus orta sahası Aleksey Batrakov hakkında övgü dolu sözler kullandı.