Fransız futbolcu Kylian Mbappe'den depremzedeler destek

Milli futbolcu Merih Demiral, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için yardım kampanyası düzenlemeye devam ediyor.

Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin yardım kampanyasına destek verdiğini duyurdu.

Demiral, yaptığı paylaşımda, "Kylian Mbappe, kampanyamızla depremzedelere destek olmak istedi. Kylian Mbappe'nin imzalı formasını açık arttırmayla satıyoruz! Açık artırmadan elde edilecek tüm gelir, Türkiye'deki depremzedelere yardım için Ahbap Derneği'ne bağışlanacak. Hakan Çalhanoğlu'na çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Next one @KMbappe



He wanted to support earthquake victims with our campaign.



We are selling Kylian Mbappe's signed jersey by auction!



All proceeds from the auction will be donated to @ahbap to help victims of the earthquake in Türkiye ????



many thanks to @hakanc10 pic.twitter.com/QLuirPPRhZ