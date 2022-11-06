Fransız yıldız Kylian Mbappe'den Mauro Icardi'ye tebrik mesajı

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atarak yıldızlaşan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye eski takım arkadaşı Kylian Mbappe'den kutlama geldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2022 Pazar, 10:03
Fransız yıldız Kylian Mbappe'den Mauro Icardi'ye tebrik mesajı
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Galatasaray'ın, Beşiktaş'ı mağlup ettiği karşılaşmada 2 golle yıldızlaşan Mauro Icardi'ye eski takımı Paris Saint-Germain cephesinden özel bir kutlama geldi.

PSG'nin yıldız futbolcularından Kylian Mbappe, maçın ardından "İnanılmaz gece, inanılmaz derbi" şeklinde bir paylaşım yapan eski takım Icardi'nin fotoğrafının altına alkış emojisi koydu.

Icardi ve Mbappe'nin bu paylaşımları kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.


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