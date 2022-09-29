Fransızlardan flaş iddia: 'Mbappe durumdan rahatsız'

Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, saha içinde rahat hareket edemediği için Neymar'la oynamak istemiyor.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2022 Perşembe, 23:33
Fransızlardan flaş iddia: 'Mbappe durumdan rahatsız'
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Fransa Ligue 1'de yoluna yenilgisiz devam eden Paris Saint-Germain'de (PSG) Kylian Mbappe, Neymar ve Lionel Messi'nin saha içindeki pozisyonlarından dolayı rahatsız.

L'Equipe'te yer alan haberde, Mbappe'nin Neymar ve Messi'nin kanatlarda oynamasına bağlı olarak kendisinin forvete geçmesinden dolayı rahat hareket edemediği ve bu durumdan rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Haberde, Mbappe'nin yaz transfer döneminde Robert Lewandowski ya da Marcus Rashford gibi bir forvetin transfer edilmesini beklediğini ancak transferlerin gerçekleşmemesinin ardından hayal kırıklığına uğradığı aktarıldı. Ek olarak genç oyuncunun Neymar'ın satışına da karşı çıkmadığı kaydedildi.

Sezon başında PSG ile sözleşme yenileyen Mbappe, forma giydiği 9 karşılaşmada 10 gol kaydetti.

Hafta sonu Fransa Ligue 1'de Nice'le karşılaşacak PSG, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Benfica'ya konuk olacak.


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