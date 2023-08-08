Fransızların Michy Batshuayi teklifi ortaya çıktı!
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lens'in, Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'ye transfer teklifinde bulunduğu kaydedildi.
Fransız kulübü Lens, Michy Batshuayi için Fenerbahçe’ye 10 milyon Euro’luk teklif yaptı.
YILLIK 2 MİLYON EURO
Lens’in, Belçikalı golcüye yıllık 2 milyon Euro’luk kontrat sunduğu öğrenildi.
Batshuayi’nin menajerinin, Fransız ekibinin yetkilileriyle görüşmeleri sürerken yıllık ücretlerinde biraz daha artış istediği kaydedildi.
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