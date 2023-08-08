Fransızların Michy Batshuayi teklifi ortaya çıktı!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lens'in, Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'ye transfer teklifinde bulunduğu kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 08:04
Fransızların Michy Batshuayi teklifi ortaya çıktı!
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Fransız kulübü Lens, Michy Batshuayi için Fenerbahçe’ye 10 milyon Euro’luk teklif yaptı.

YILLIK 2 MİLYON EURO

Lens’in, Belçikalı golcüye yıllık 2 milyon Euro’luk kontrat sunduğu öğrenildi.

Batshuayi’nin menajerinin, Fransız ekibinin yetkilileriyle görüşmeleri sürerken yıllık ücretlerinde biraz daha artış istediği kaydedildi. 


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