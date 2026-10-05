Fred'den flaş Jhon Duran itirafı: 'Fenerbahçe'de başlarda antrenmana çıkıyordu sonra...'

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Atletico Mineiro'ya imza atan Fred, Brezilya basınına röportaj verdi. Fred'in, Jhon Duran ile ilgili sözleri ise gündem oldu.

"OYNADIĞIM EN ÇATLAK FUTBOLCU!"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fred, kariyerinde birlikte forma giydiği oyuncular arasında en "çatlak" ismin Jhon Duran olduğunu açıkladı. Brezilyalı futbolcu, Kolombiyalı golcüyle ilgili dikkat çeken anılarını anlattı.

Fred, Duran'ın karakterini anlatırken "John Duran. O adam hiçbir şeyi takmıyor dostum, ne eğlenceli adam ama! Çok da iyi insan. Ama var ya, hiçbir şeyi umursamıyor" ifadelerini kullandı.

"ZATEN ZENGİNİM, KOŞMAMA GEREK YOK"

Fred, Duran'ın antrenmanlara yaklaşımından da bahsetti. Brezilyalı futbolcu, eski takım arkadaşına antrenmana gitmeyi teklif ettiğinde aldığı cevabı anlattı. Fred, Duran'ın kendisine "Abi, ben zaten zenginim. Koşmama gerek yok" dediğini ve ardından sağlık departmanına giderek antrenmandan kaytardığını söyledi.

Fred

"NE KADAR ÇOK PARA, O KADAR İYİ"

Duran'ın Zenit'e transferi öncesinde yaşanan bir konuşmayı da anlatan Fred, Kolombiyalı oyuncuya daha fazla para kazanacağını söylediğini aktardı. Brezilyalı futbolcu, Duran'ın buna "Abi, ne kadar çok o kadar iyi, ne kadar çok o kadar iyi" şeklinde cevap verdiğini belirtti.

"AİLEMİN HAYATINI KURTARDIM"

Fred, Duran'ın kazandığı parayla ilgili konuşmalarını da anlattı. Kolombiyalı futbolcunun kendisine ailesiyle ilgili dikkat çeken bir ifade kullandığını belirten Brezilyalı yıldız, Duran'ın "Benim, ailemin ve üç neslin hayatını kurtardım zaten..." dediğini aktardı.

Jhon Duran

"ONA SİNİR OLUYORDUM"

Duran'ın rahat tavırlarının zaman zaman kendisini sinirlendirdiğini söyleyen Fred, buna rağmen Kolombiyalı futbolcunun iyi bir insan olduğunu vurguladı. Brezilyalı oyuncu, Duran için "Öyle bir herif işte, ona sinir oluyordum. 'Hayatımı, ailemi kurtardım' diyordu" ifadelerini kullandı.

"SONRA TAMAMEN BIRAKTI"

Fred, Duran'ın Fenerbahçe'ye ilk geldiği dönemde antrenmanlara katıldığını ancak daha sonra bu tutumunun değiştiğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Fenerbahçe'de başlarda en azından antrenmana falan çıkıyordu, sonra tamamen bıraktı..." ifadelerini kullandı.

"UMARIM BİRAZ DURULMUŞTUR"

Fred, Duran'ın özel hayatındaki değişimin kendisine de yansımasını umduğunu söyledi. Kolombiyalı futbolcunun çocuk sahibi olacağını belirten Brezilyalı oyuncu, "Ama şimdi sanırım çocuğu olacak, umarım biraz durulmuştur, biraz sakinleşmiştir" ifadelerini kullandı.