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Fred'den transfer itirafı: 'Aksi halde Türkiye'de kalırdım'

Fred'den transfer itirafı: 'Aksi halde Türkiye'de kalırdım'

2.10.2026 15:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fred'den transfer itirafı: 'Aksi halde Türkiye'de kalırdım'

Fenerbahçe'den Atletico Mineiro'ya transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, başka talipleri olmasına rağmen Atletico Mineiro'yu tercih ettiğini söyledi.

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Fenerbahçe'den Atletico Mineiro'ya giden Fred, transfer süreciyle ilgili konuştu.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, transfer döneminde başka talipleri olmasına rağmen Atletico Mineiro'yu tercih ettiğini söyledi.

"BAŞKA TAKIMLAR DA VARDI"

33 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Başka takımlar da vardı. Menajerim Palmeiras taraftarı ve bana, 'Palmeiras'a gidelim, başkan seni almak istiyor' dedi ama ben kabul etmedim. Atletico Mineiro'ya dönmek istiyordum. Aksi halde Türkiye'de kalırdım" dedi.

Brezilya dışında Katar'dan da teklif aldığını söyleyen deneyimli oyuncu, "Hoşuma gitse de gitmese de Katar'dan da bir talep vardı, oraya gidip daha fazla para kazanabilirdim. Fenerbahçe'de ile sözleşmem iki yıl daha devam ediyordu ama, 'Artık Atletico Mineiro'ya dönme vaktim geldi, ülkemde oynama hayalimi gerçekleştirmem gerekiyor' dedim" diye konuştu.

ATLETICO MINEIRO PERFORMANSI

Fenerbahçe'den transfer olduğu Atletico Mineiro'da 8 maçta süre bulan Fred, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.  

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