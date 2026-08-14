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Fred'in ayrılığının ardından... Fenerbahçe'de forma numaralarında değişiklik
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Fred'in ayrılığının ardından... Fenerbahçe'de forma numaralarında değişiklik

14.08.2026 13:39:00
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Cumhuriyet Spor
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Fred'in ayrılığının ardından... Fenerbahçe'de forma numaralarında değişiklik

Fenerbahçe'de Fred dönemi sona erdi. Tecrübeli futbolcu, ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'ya transfer oldu. Öte yandan Fred'in 7 numaralı formasının yeni sahibi de belli oldu.

Fred'in ayrılığının ardından... Fenerbahçe'de forma numaralarında değişiklik

Fred'in 3 yıllık Fenerbahçe serüveni sona erdi. Sözleşmesinin son yılına giren 33 yaşındaki futbolcu, Atletico Mineiro'ya transfer oldu. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı orta sahanın kontratının karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Fred'in ayrılığının ardından... Fenerbahçe'de forma numaralarında değişiklik

FRED'İN 7 NUMARASI KEREM AKTÜRKOĞLU'NA

Öte yandan Fred'in 7 numaralı formasının yeni sahibi de belli oldu. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcudan boşalan 7 numaralı formayı Kerem Aktürkoğlu'nun giyeceğini UEFA'ya bildirdi.

Fred'in ayrılığının ardından... Fenerbahçe'de forma numaralarında değişiklik

9 NUMARA LUKAKU'YA

Kerem Aktürkoğlu'nun bugüne kadar taşıdığı 9 numarayı ise Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku sırtına geçirecek.

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