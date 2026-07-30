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Fred'in geleceği Aziz Yıldırım'ın kararına bağlı
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Fred'in geleceği Aziz Yıldırım'ın kararına bağlı

30.07.2026 12:59:00
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Cumhuriyet Spor
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Fred'in geleceği Aziz Yıldırım'ın kararına bağlı

Fenerbahçe forması giyen Fred'in Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile anlaştığı iddia edildi. Aziz Yıldırım'ın transfere onay vermesi halinde Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe macerası sona erecek.

Fred'in geleceği Aziz Yıldırım'ın kararına bağlı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezonun ilk iki resmi maçında da (Gornik Zabrze) 90 dakika sahada tuttuğu Fred, sarı-lacivertlilerden ayrılabilir.

Fred'in geleceği Aziz Yıldırım'ın kararına bağlı

ESPN'in haberine göre Fred, Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak Brezilya ekibi bu transfer için ciddi bir bonservis ödemeyi düşünmüyor. Bu nedenle Fred'in menajeri Türkiye'ye geldi ve 2 haftadır sarı-lacivertli kulüple sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürüyor.

 

Fred'in geleceği Aziz Yıldırım'ın kararına bağlı

Fred transferinde artık Aziz Yıldırım'ın tamamen belirleyici olacağı vurgulandı. Yıldırım transfere onay verirse Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe macerası sona erecek.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Atletico Mineiro #Fred

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