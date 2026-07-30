Fred'in geleceği Aziz Yıldırım'ın kararına bağlı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezonun ilk iki resmi maçında da (Gornik Zabrze) 90 dakika sahada tuttuğu Fred, sarı-lacivertlilerden ayrılabilir.
ESPN'in haberine göre Fred, Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak Brezilya ekibi bu transfer için ciddi bir bonservis ödemeyi düşünmüyor. Bu nedenle Fred'in menajeri Türkiye'ye geldi ve 2 haftadır sarı-lacivertli kulüple sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürüyor.
Fred transferinde artık Aziz Yıldırım'ın tamamen belirleyici olacağı vurgulandı. Yıldırım transfere onay verirse Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe macerası sona erecek.