Fred'in geleceği Aziz Yıldırım'ın kararına bağlı

ESPN'in haberine göre Fred, Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak Brezilya ekibi bu transfer için ciddi bir bonservis ödemeyi düşünmüyor. Bu nedenle Fred'in menajeri Türkiye'ye geldi ve 2 haftadır sarı-lacivertli kulüple sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürüyor.