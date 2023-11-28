Fulham galibiyeti 90+4'te aldı!
Premier Lig'in 13. hafta maçında Fulham, sahasında Wolverhampton'ı 90+4'te bulduğu golle 3-2 mağlup etti.
Premier Lig'in 13. hafta maçında Fulham ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Craven Cottage'de oynanan karşılaşmayı Fulham 3-2 kazandı.
Karşılaşmada Fulham'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alex Iwobi, 59 ve 90+4'üncü dakikalarda penaltılardan Willian kaydetti. Wolverhampton'ın golleriyse 22. dakikada Matheus Cunha ve 75. dakikada penaltıdan Hee-Chan ile geldi.
Bu sonuçla birlikte Fulham 15 puana yükselerek Wolverhampton ile puanını eşitledi.
Fulham, önümüzdeki hafta Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak. Wolverhampton da Arsenal deplasmanına gidecek.
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