Fulham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:00

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Fulham ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Peki, Fulham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak?

FULHAM - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fulham - Liverpool maçı 6 Ağustos Cumartesi günü (bugün) saat TSİ 14.30'da oynanacak.

FULHAM - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?



Fulham - Liverpool mücadelesi beIN Sports 3'te canlı yayımlanacak.