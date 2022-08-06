Fulham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'in 1. haftasında Fulham sahasında İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak. Fulham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:00
Fulham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Fulham ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Peki, Fulham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak?

FULHAM - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fulham - Liverpool maçı 6 Ağustos Cumartesi günü (bugün) saat TSİ 14.30'da oynanacak.

FULHAM - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fulham - Liverpool mücadelesi beIN Sports 3'te canlı yayımlanacak.


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